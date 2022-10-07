Уничтожить за 20 секунд: кадры боевой работы РСЗО «Град» по объектам ВСУ

От развертывания до залпа - меньше 4 минут. Остается только задать количество 122-мм снарядов и нажать кнопку пуска.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» выпускает из трубчатых направляющих несколько неуправляемых реактивных снарядов. Расчет отрабатывает наводку разведки и быстро перемещается на новую точку.

Командиру расчета по спецсвязи поступила новая команда с указанием зашифрованных координат. От развертывания до залпа - меньше 4 минут. Остается только задать количество 122-мм снарядов и нажать кнопку пуска.

«Наш корректировщик засек ДРГ противника, которая была в лесопосадке. Быстро среагировали, выдвинулись на позицию и эту диверсионно-разведывательную группу уничтожили. Машина служит исправно. Поломки минимальные и жизненные. То есть там что-то подтекло, сломалось - это все чинится буквально за 5-10 минут. Серьезных поломок не возникает. Во время боевых задач машина не подводила ни разу», - рассказал водитель РСЗО с позывным «Белый».

«Грады» - оружие поражения площадных целей. Полный залп может уничтожить целое подразделение противника в заданном секторе всего за два десятка секунд.

«Выдвинулись, одной машиной отработали - пехота отступила, боевая машина подбита. Очень нужная машина, очень полезная, в отличие от ствольной артиллерии покрывает квадратами, то есть одной машиной можно обеспечить огневое подавление противника», - поделился исполняющий обязанности командира боевой машины с позывным «Сэм».

На передовой ВСУ буквально охотятся за реактивной артиллерией морпехов Тихоокеанского флота. Однако «Грады» с литерой «V» практически неуловимы. Грамотная маскировка, тактика огневых налетов, ночные стрельбы, сплоченность расчетов и слаженная работа дивизионов - все это в итоге складывается в десятки звезд на бортах «Уралов». Каждая из них - успешный боевой выезд.

Ранее были опубликованы кадры работы САУ «Акация» и РСЗО «Град» в зоне спецоперации. Для прикрытия ВС РФ и сил Народных милиций военные используют все средства: от реактивной и ствольной артиллерии до ОТРК «Искандер».