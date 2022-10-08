Politico: в США разрешили поставки F-35, несмотря на детали из КНР

Как сообщает издание, по итогам проверки Пентагон решил возобновить поставки, при этом сохранив соответствующие детали на тех боевых машинах, которые производитель уже поставил для Минобороны США.

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки снова приняло решение одобрить поставки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, вопреки тому, что по итогам проведенной ранее проверки выяснилось, что при производстве данных самолетов использовались детали китайского производства. Об этом пишет американская газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Как сообщает издание, по итогам проверки Пентагон решил возобновить поставки, при этом сохранив соответствующие детали на тех боевых машинах, которые производитель уже поставил для Минобороны США.

В сентябре Reuters сообщило о приостановке американским оборонным ведомством процесса приемки новых истребителей F-35 во время проведении проверки соответствия одной из комплектующих законодательству Соединенных Штатов о закупках. По данным агентства, речь шла о магните, который используется в двигателе самолета-невидимки. В Пентагоне подозревали, что материал, из которого сделан магнит, был приобретен у Китая.

Ранее стало известно, что Пентагон вынуждает американские корпорации военно-промышленного комплекса отказаться от электронной продукции и сырья из Китая. В Минобороны опасаются, что поставки из КНР могут прекратиться в случае введения санкций или конфликта.