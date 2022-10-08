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Плавился металл: как в Донецке из-за обстрела полностью выгорела типография

Анна Касаткина
21:21 08.10.2022
Часть Кировского района города из-за серьезного возгорания заволокло дымом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Почти каждые полчаса в Донецке раздаются взрывы. Украинские войска интенсивно обстреливают сразу несколько районов города. Известно о двух погибших. В руины превратились несколько жилых домов, поврежден газопровод. Один из снарядов попал в типографию, в результате чего в здании начался сильный пожар.

Огонь распространился стремительно. Сообщалось как минимум о трех прилетах. Часть Кировского района из-за серьезного пожара заволокло дымом. На месте, куда прилетел один из снарядов, - огромная воронка. Сам снаряд ушел туда глубоко вниз.

К тушению пришлось привлечь дополнительные силы пожарных, так как рядом с горящим зданием находился склад с бытовой химией. Его было необходимо отрезать от основного огня. Накануне в типографию привезли множество бумаги и уже готовой для печати продукции, вероятно, из-за этого пожар так сильно разгорелся.

В результате происшествия пострадавших нет, так как типография была закрыта на выходной. Тем не менее на месте продолжается активная работа. От самого здания после пожара мало что осталось.

Ранее корреспондент «Звезды» показал последствия обстрела жилого комплекса в Донецке.

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