ФАС России поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму

На данный момент антимонопольщики не выявили роста стоимости топлива на полуострове.

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Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальному органу в Крыму и Севастополе усилить контроль ценами на нефтепродукты. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, отмечается, что на данный момент ФАС не выявила роста стоимости топлива на полуострове. Также уже не наблюдается ажиотажный спрос на бензин.

«Запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения спроса», - говорится в заявлении антимонопольной службы.

Напомним, ранее крымский глава Сергей Аксенов заявил, что на полуострове достаточно запасов продуктов и топлива. По его словам, ситуация спокойная.