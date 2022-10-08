Тактическая стрельба и управление дронами: как готовят мобилизованных в Алабино
Интенсивной подготовкой заняты сотни мобилизованных на полигоне Алабино в Подмосковье. Они учатся поражать мишени из различных видов оружия. Кроме того, одним из самых важных этапов боевой подготовки является оказание медицинской помощи. Проходят занятия и по тактической подготовке, в ходе которой даже учат не отвлекаться на неожиданные звуки.
Сначала все действия отрабатываются с незаряженным оружием. Автоматы дают, когда к ним привыкли руки. Особое внимание уделяется обучению мобилизованных мужчин работе с беспилотными летательными аппаратами.
Опыт конфликта на Украине показал, что взаимодействовать с дронами важно не только для артиллерийских подразделений , но и мотострелков. Научиться управлять небольшим квадрокоптером может любой желающий.
Программа подготовки составлена так, что становится сложнее с каждым днем. Она продолжится до тех пор, пока бойцы не будут готовы. Только после этого их распределят по подразделениям и отправят в зону СВО.
Напомним, недавно Минобороны России опубликовало кадры тренировок по огневой подготовке мобилизованных в Амурской области. Военнослужащие стреляют из РПГ-7 и автоматов АК. Бойцов обучают инструкторы из общевойскового командного училища и офицеры с боевым опытом.