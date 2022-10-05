«Будем учиться»: мобилизованный рассказал об огневой подготовке в Приамурье

Мобилизованных обучают инструкторы из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также офицеры, принимавшие участие в вооруженных конфликтах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры тренировок по огневой подготовке мобилизованных в Амурской области. Военнослужащие стреляют из автомата Калашникова, гранатометов РПГ-7.

В описании к видео сказано, что армейской тактической стрельбе мобилизованных обучают инструкторы из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также офицеры, принимавшие участие в вооруженных конфликтах.

Кроме того, мотострелки выполнили нормативы по метанию ручных гранат. Тактику передвижения по полю боя отрабатывают снайперы. Они закрепляют навыки скрытого и оперативного передвижения по полю боя и занятия огневых позиций, после чего выполняют стрельбу из снайперских винтовок по целям на дистанциях от 700 до 1 000 метров.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов