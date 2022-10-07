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Бригады Северного флота: как мобилизованные проходят подготовку под Мурманском

05:04 07.10.2022
Для встречи с земляками прилетел и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первые резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, приступают к подготовке в бригадах Северного флота. С инспекцией прилетит губернатор Архангельской области и командующий СФ.

Оружие новое, сейчас идет его пристрелка. Работают бойцы в составе учебных групп. Первая - для определения средней точки попадания. Затем ее выводят в контрольную. И спустя 12 нажатий на спусковой крючок стрелки - за редким исключением - уже точно поражают цель.

После стрельбы группу обязательно подводят к мишеням. Чтобы каждый мог посмотреть и оценить свои результаты. Вот здесь, например, работа идеальная. А вот здесь пока ни одного поражения. Но это, как говорится, дело техники и времени.

РШГ - реактивная штурмовая граната - парни сегодня держат ее впервые. Бьют по цели на расстоянии 300 метров, но тоже пока попадают не все. Впрочем, это не беда, уверяют командиры. Тренировки сделают свое дело. Тем более, что курс подготовки более, чем интенсивный.

Здесь все резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации. На этом полигоне исключительно из Поморья. Возраста разного. От 20 до 40 лет. Разные и ВУСы - военно-учетные специальности. Артиллеристы, мотострелки, пулеметчики. Занятия ежедневные по 10 часов. Тяжело. Но бойцы и вида не подают. Лишь в интервью смущенно подтверждают, как непросто выходить из зоны комфорта.

Для встречи с земляками на север прилетает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Своими глазами увидеть - нет ли проблем с экипировкой, и узнать, как в общем проходит боевая подготовка.

«Все обеспечены новой формой, новым вооружением. Вспоминая свои военные годы, могу сказать, что ребята экипированы по всем стандартам, которые сегодня есть». - рассказал он.

В кратчайшие сроки, не больше трех дней, бойцы пройдут одиночную подготовку. Дальше слаживание отделений, взводов, рот. Все под руководством военных уже с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции. Офицер медицинской службы Евгений учит оказанию медицинской помощи. По себе знает, как это важно. Его, раненого при минометном обстреле, прямо на передовой спасали сослуживцы.

В зону проведения спецоперации отправлять этих бойцов в планах пока нет. Резервисты продолжат службу в составе штатных подразделений береговых войск Северного флота.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Елена Сивонен, Николай Баранов

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