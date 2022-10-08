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Стрельба, тактика, топография, РХБЗ: как в Ростовской области проходит подготовка мобилизованных

06:25 08.10.2022
Занятия проходят по программе подготовки под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На базе учебных центров Южного военного округа (ЮВО) проходят практические занятия по дисциплинам боевой подготовки с добровольцами и гражданами, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации.

В ходе тренировок мобилизованные изучают тактику ведения современного боя, средства связи, а также учатся оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, с военнослужащими проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке и РХБ защите.

Личный состав на практике оттачивает мастерство ведения огня из вверенного оружия, боевые стрельбы проходят из АК-12, РПК, гранатометов РПГ-7В, а также штатного вооружения боевых машин.

Кроме того, бойцы совершенствуют свои навыки в метании гранат. Занятия проходят по программе подготовки под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры из Хабаровского края, где с мобилизованными в ряды ВС РФ бойцами проводятся практические занятия по боевой подготовке. Опытные инструкторы обучают призванных из запаса азам армейской тактической стрельбы.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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