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Гранатометы «Пламя» и «Клюква»: чему обучаются мобилизованные в Хабаровском крае

05:45 07.10.2022
В качестве мишеней выступают цели, которые имитируют бронированную технику и танки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Хабаровском крае с мобилизованными в ряды ВС РФ бойцами проводятся практические занятия по боевой подготовке. Опытные инструкторы обучают призванных из запаса азам армейской тактической стрельбы. Хабаровчанам необходимо научиться точно попадать в цель, повысить скорость и быстроту своих действий в условиях, максимально приближенных к боевым.

Мобилизованные военнослужащие отрабатывают боевую стрельбу из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а также вспоминают навыки ведения стрельбы из гранатометов РПГ-28 «Клюква». В качестве мишеней выступают цели, которые имитируют бронированную технику и танки. Кроме того, бойцы выполняют нормативы по тактической подготовке.

Также мобилизованные граждане овладевают навыками оказания первой медицинской помощи, маскировки позиций и определения дальности до цели.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходят занятия с мобилизованными на полигоне в зоне СВО. Реальный боевой опыт инструкторов группировки «Отважные» позволяет готовить высококлассных специалистов различных специальностей. Это и артиллеристы, и мотострелки, инженеры, танкисты, зенитчики, всего более двух десятков специальностей.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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