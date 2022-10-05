Выбиты окна, разрушены стены: кадры последствий обстрела ЖК в Донецке

По предварительной информации, в момент атаки ВСУ пострадали трое мирных жителей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военные 5 октября обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка, из-за чего пострадал ЖК «Европейский» на 120 квартир на Шахтерской площади.

На месте побывал корреспондент Роман Закурдаев и показал последствия обстрела. Снаряд угодил в кабинет стоматологии на первом этаже. Также повреждены остекление и фасад многоэтажек, расположенных рядом.

Осколками посекло и автомобили, которые находились в радиусе обстрела. По предварительной информации, в момент атаки пострадали трое мирных жителей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ удерживают позиции на Андреево-Криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника.