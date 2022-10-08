Песков заявил, что обращение Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется

Ранее уже появлялась информация о подготовке срочного обращения президента, но она была опровергнута.

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Обращение президента Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется. Об этом в субботу РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что последнее обращение российского лидера к нации было 21 сентября. Тогда же он объявил о частичной мобилизации в стране.

Через несколько дней в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы. По их итогам регионы вошли в состав РФ.

Ранее уже появлялась информация о подготовке срочного обращения Владимира Путина к россиянам. Но она была опровергнута.