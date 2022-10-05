Песков заявил, что Путин сегодня не планирует обращаться к нации

В Кремле также не подтвердили изменение статуса спецоперации и объявления режима контртеррористических мероприятий.

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В Кремле опровергли новости о подготовке срочного обращения главы государства к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также он добавил, что никаких решений об изменении статуса проводимых на Украине мероприятий не планируется.

«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о СВО, которая продолжается», - сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент России якобы готовится обратиться к нации.