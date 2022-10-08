Неизвестный заложил взрывное устройство у административного здания в Херсонской области

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В Скадовске Херсонской области сотрудники спецслужб предотвратили теракт, обезвредив самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.

«Восьмого октября 2022 года российскими силовыми структурами в городе Скадовске Херсонской области предотвращен террористический акт», - цитирует его РИА Новости.

Возле административного здания на улице Александровская обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ, уточнил он. По словам представителя экстренных служб, мощность устройства составляла около килограмма в тротиловом эквиваленте.

В городе проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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