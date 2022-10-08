МГБ ЛНР: украинские диверсанты планировали взорвать детские сады

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В ЛНР предотвратили террористические акты в северных прифронтовых районах республики. Украинские диверсанты планировали подорвать объекты гражданской инфраструктуры и учреждения дошкольного образования.

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов», - сообщили в субботу в Министерстве государственной безопасности ЛНР.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

В данный момент по Крымскому мосту начали пропускать легковые автомобили и автобусы. Также идет восстановление железнодорожной инфраструктуры.