МГБ ЛНР: украинские диверсанты планировали взорвать детские сады
В ЛНР предотвратили террористические акты в северных прифронтовых районах республики. Украинские диверсанты планировали подорвать объекты гражданской инфраструктуры и учреждения дошкольного образования.
«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов», - сообщили в субботу в Министерстве государственной безопасности ЛНР.
Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.
В данный момент по Крымскому мосту начали пропускать легковые автомобили и автобусы. Также идет восстановление железнодорожной инфраструктуры.