Задержанный за нападение на инкассаторов в Орске покончил с собой

Полицейские и сотрудники Росгвардии обнаружили автомобиль с двумя подозреваемыми в день ограбления.

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Один из участников нападения на инкассаторов в Орске Оренбургской области при задержании «причинил себе смертельное ранение». Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль с двумя подозреваемыми полицейские и сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из районов Орска 7 октября. По словам Волк, при задержании один из мужчин причинил себе смертельное ранение, второй был задержан. В машине найдены два пистолета и сумка с деньгами, уточняет РИА Новости.

Трое неизвестных накануне совершили вооруженное нападение на инкассаторов возле отделения «Почты России» в Орске. Один из сотрудников в результате погиб от огнестрельного ранения.