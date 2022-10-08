Reuters: самолет ВМС США пролетел над «Северным потоком - 2» после ЧП на газопроводе

По данным агентства, через несколько часов после появления первых повреждений на газопроводе над Балтийским морем пролетел самолет P-8A Poseidon.

© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress

Через несколько часов после аварии на газопроводе «Северный поток - 2» над местом ЧП пролетел самолет-разведчик Военно-морских сил США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на изученную информацию о перемещениях техники.

«Разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений», - говорится в сообщении агентства.

В материале отмечается, что «Вашингтон назвал полет рутинным». Как сообщает агентство, летательный аппарат P-8A Poseidon вылетел из Исландии и был над Северным морем в тот момент, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе, до этого самолет совершил два обычных круга над территорией Польши, после чего направился в зону, где располагается трубопровод в водах Балтийского моря.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил о выгоде США от взрыва на «Северных потоках». По мнению эксперта, вывод газопроводов из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей.