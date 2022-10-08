МО РФ: российские войска отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях

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За минувшие сутки российские войска успешно отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях. Об этом в субботу на брифинге сообщил официальный представить Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Так, например, на Купянском направлении украинцы силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное. Они потеряли 100 военнослужащих, два танка, пять БМП и четыре автомобиля. Кроме того, Также ударом по резервам противника в Харьковской области уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й мехбригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.



На Краснолиманском направлении ВСУ силами двух рот безуспешно пытались форсировать реку Жеребец. В итоге у них погибло более 30 бойцов, выведены из строя три БМП и пять пикапов.

А на Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 военных противника, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки украинских сил отражены. В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.

Напомним, сегодня также появилась информация, что командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин. Решение принято министром обороны России Сергеем Шойгу.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов



