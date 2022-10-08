Командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин
Решение принято министром обороны России Сергеем Шойгу.
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Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Решением министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», - сказал он.
Суровикин является главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. В 2017 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации. В зоне спецоперации Суровикин командует группировкой «Юг».