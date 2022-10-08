ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Иловайску

Кроме этого, украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

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ВСУ обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел по направлению: 00:00 - населенный пункт Уманское - населенный пункт Иловайск: выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS», - говорится в заявлении СЦКК в Telegram-канале.

Также украинские военные выпустили пять снарядов натовского калибра по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, а также Куйбышевский район Донецка.