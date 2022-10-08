ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

О пострадавших и повреждениях в результате атаки не сообщается.

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ВСУ обстреляли Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, а также Куйбышевский район Донецка. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по направлению: 20:50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 21:39 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - уточнило представительство в своем Telegram-канале.

В 23:10 по населенному пункту Нетайлово было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра. О повреждениях и пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли район автовокзала в Донецке. В результате удара повреждения получили два торговых комплекса, а также здание диспетчерской и три трамвая на конечной остановке.