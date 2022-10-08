Минобороны рассказало, по каким коридорам обеспечивается группировка ВС РФ, задействованная в СВО

Ранее в НАК заявили о подрыве грузовика на Крымском мосту, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета.

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Инцидент на Крымском мосту не повлияет на обеспечение всем необходимым группировки Вооруженных Сил РФ на Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях. Их снабжение происходит в полном объеме, заявили в Минобороны России.

«Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично - морским транспортом», - заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего возник пожар на семи железнодорожных цистернах и частично обрушились два автомобильных пролета. Локомотив с уцелевшими емкостями отогнали на станцию Керчь.

Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию по расследованию инцидента и устранению его последствий. На место выехали главы МЧС РФ и Минтранса, которые оценят обстановку. Между тем, никаких прогнозов по восстановлению переправы пока нет, добавили в Кремле.