Ущерб от ЧП на Крымском мосту оценили в сумму до 500 млн рублей

Крымский мост является государственным имуществом, которое, как правило, не страхуется, заявили во Всероссийском союзе страховщиков.

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Ущерб от инцидента на Крымском мосту оценивается в сумму от 200 до 500 миллионов рублей. Об этом заявили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», - цитирует РИА Новости заявление ВСС.

Инцидент произошел сегодня рано утром. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на мосту был подорван грузовик. Это повлекло за собой возгорание семи железнодорожных цистерн с топливом.

Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию, члены которой разберутся с причинами случившегося и займутся устранением последствий. На место ЧП выехали главы МЧС РФ и Минтранса.