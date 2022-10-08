Аксенов: из-за взрыва на Крымском мосту рухнули два пролета из Краснодара в Керчь
Ранее были опубликованы кадры момента взрыва грузовика на Крымском мосту.
© Видео: Ростов Папа|Ростов-на-Дону, ВКонтакте © Фото: myfeo_ru, ВКонтакте
В результате инцидента на Крымском мосту рухнули два пролета автомобильного полотна, ведущих из Краснодара в Керчь. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.
«В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом», - написал Аксенов.
Ранее в Сети появились кадры момента взрыва на мосту. На них запечатлен автомобильный трафик на переправе за секунды до ЧП и сам момент взрыва.