Сквозь множество препятствий: в Мурманской области прошли лейтенантские сборы Северного флота

После лейтенантских сборов офицеры уже сами смогут обучать вверенных в их подчинение бойцов, не переставая при этом накапливать свой опыт полевой выучки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Боевые машины берут разбег. На расстоянии в два корпуса друга от друга идут на второй передаче. Со скоростью 20-25 километров в час. По бездорожью могут и быстрее - МТЛБ, как и танки, грязи не боятся, но естественные и искусственные преграды разогнаться сегодня не позволяют.

«Назвать эту трассу простой нельзя. Пять километров, 100 метров. На ее пути множество самых разных препятствий: колейный мост, минно-взрывное заграждение, спуски и подъемы», - рассказывает корреспондент «Звезды».

За рычагами одной из машин - новый командир взвода отдельной мотострелковой бригады. Опыт вождения небольшой, но управляет техникой уверенно. Служба, говорит Леонид, у него в крови. Сам из династии военных. В его семье в рядах армии были все по отцовской линии. Вплоть до прапрадеда. Поэтому вопрос выбора профессии не стоял, и эти лейтенантские сборы считает бесценным опытом.

«Молодой лейтенант действительно становится общевойсковым командиром. Именно становится офицером. Может с полной уверенность и полным багажом знаний применять их и обучать личный состав», - рассказал командир взвода отдельной мотострелковой бригады Северного флота Леонид.

Лейтенантские сборы на Северном флоте проходят каждый год. В этот раз на двухнедельном курсе занятий - 20 молодых офицеров. У них теория и обязательно практика, отработка абсолютно всех нормативов.

Отрабатывается передвижение на поле боя. Так старшие офицеры расшифровывают младшим норматив номер «10». И объясняют, как правильно преодолевать эти 50 метров, маневрируя, чтобы не попасть под прицельный огонь противника. Огневая подготовка тоже в программе сборов. Стреляют молодые офицеры из всех видов штатного оружия.

После лейтенантских сборов офицеры уже сами смогут обучать вверенных в их подчинение бойцов. Не переставая при этом накапливать свой опыт полевой выучки. Занятия на полигонах сейчас проходят ежедневно.

Ранее в арктической зоне - в Мурманской области прошли сборы молодых офицеров. Среди них ракетчики, артиллеристы, танкисты, командиры мотострелковых взводов, заместители командиров подразделений по военно-политической работе, офицеры служб по защите государственной тайны, а также военные медики и офицеры связи.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов