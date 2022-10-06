Обстрел Антоновского моста из американской РСЗО HIMARS попал на видео
Украинские военные с помощью американской РСЗО HIMARS сегодня обстреляли район Антоновского моста в Херсоне. Российские силы противовоздушной обороны сбили пять ракет. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов у себя в Telegram-канале показал на видео, как работает ПВО.
Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра. Его протяженность - около 1,4 километра, ширина - 25 метров. Через этот мост осуществляется снабжение ВС РФ, поэтому ВСУ его регулярно обстреливают.
M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. РСЗО использует разные типы боеприпасов, в том числе ракеты семейства M30/M31. Это корректируемые ракетные снаряды, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения.
Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. РСЗО HIMARS передают украинской стороне США.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов