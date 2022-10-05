Reuters: комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти

На этом фоне впервые с 21 сентября стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель.

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. На фоне этих данных впервые с 21 сентября стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель.

«Ключевые министры ОПЕК+, объединенные в совместный министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день, сообщили три источника в ОПЕК+»,— сообщает Reuters.

Заключенная договоренность, которая приведет к росту цен на нефть, может создать «разлом» в США. Ранее сообщалось, что Джо Байден в преддверии «решающих промежуточных выборов» старается снизить цены на топливо.

В начале сентября появилась информация о том, что ОПЕК+ приняла решение снова сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что в октябре организация вернется к августовским показателям.