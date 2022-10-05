В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Reuters: комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти

Сергей Лебедев
17:00 05.10.2022
На этом фоне впервые с 21 сентября стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель.
Reuters: комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти
© Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress
Читайте нас на:

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. На фоне этих данных впервые с 21 сентября стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель.

«Ключевые министры ОПЕК+, объединенные в совместный министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день, сообщили три источника в ОПЕК+»,— сообщает Reuters.

Заключенная договоренность, которая приведет к росту цен на нефть, может создать «разлом» в США. Ранее сообщалось, что Джо Байден в преддверии «решающих промежуточных выборов» старается снизить цены на топливо.

В начале сентября появилась информация о том, что ОПЕК+ приняла решение снова сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что в октябре организация вернется к августовским показателям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 В стране и мире
Власти ДНР планируют восстановить металлургический завод им. Ильича в Мариуполе
17:18 Спорт
Российским боксерам вернули флаг и гимн на международных соревнованиях
17:00 В стране и мире
Reuters: комитет ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти
16:04 В стране и мире
Видео
Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для студентов вечерних отделений
15:52 В стране и мире
Видео
Рогов: ВСУ подготовили 450 обученных в Великобритании военных для захвата ЗАЭС
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.