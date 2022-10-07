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«Подготовить к стрессовым ситуациям»: как проходят занятия с мобилизованными на полигоне в зоне СВО

Валентин Гвоздев
05:20 07.10.2022
Реальный боевой опыт инструкторов группировки «Отважные» позволяет готовить высококлассных специалистов различных специальностей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один из полигонов в зоне проведения специальной военной операции. Вновь призванные на военную службу по мобилизации, вспоминают свои навыки и на практике закрепляют знания, полученные от инструкторов.

Тренировки по десять часов в день - шесть днем и еще четыре ночью. В реалиях современного боя танку необходимо постоянно маневрировать, чтобы не стать легкой мишенью. При этом действия экипажа должны быть отточены до автоматизма.

Самые интересные занятия у танковых экипажей. Танковый бой со времени службы мобилизованных сильно изменился, потому танкистам надо провести гораздо больше времени на полигоне, чем мотострелкам.

Дмитрий - наводчик орудия танка. Отслужил всего пять лет назад. Когда получил повестку, не колебался ни минуты, собрал вещи и прибыл в военкомат. В «срочную» был наводчиком Т-72, теперь осваивает новую машину - Т-80.

«Конечно, будут применяться тактики, которые применялись в реальных боях. Уже дали знать, что этому будем обучаться, чтобы было меньше потерь и были эффективные победы», - рассказал мобилизованный военнослужащий Дмитрий.

Здесь же оттачивают мастерство и зенитчики. ЗУ-23-2 на вооружении с советских времен, тем не менее, на фронте это по-прежнему востребованное оружие. И использовать его можно не только по прямому назначению.

Эта зенитная установка прекрасно зарекомендовала себя еще в Афганистане. Ее основная задача - поражение воздушных целей, таких как беспилотники. Однако мощь спаренных 23-миллиметровых пушек можно использовать и по наземным целям, именно этот элемент сейчас отрабатывают бойцы.

Установка легко монтируется на автомобильное шасси и под тентом ничем не отличается от обычного грузовика - важный нюанс для маскировки. Тактическим приемам, а также всем тонкостям ведения боя мобилизованных бойцов обучают инструкторы Центрального военного округа, прибывшие на полигон прямо с передовой.

«Большинство из них занимались на таких установках. Единственное, это надо все повторить, и их надо подготовить именно к стрессовым ситуациям, то есть в условиях боя можно потеряться, поэтому надо, чтобы у них все до автоматизма дошло на учебном поле», - сказал командир взвода с позывным «Лето».

Реальный боевой опыт инструкторов группировки «Отважные» позволяет готовить высококлассных специалистов различных специальностей. Это и артиллеристы, и мотострелки, инженеры, танкисты, зенитчики, всего более двух десятков специальностей.

Огневая подготовка - один из ключевых, но совсем не единственный элемент боевой учебы. С мобилизованными проводят занятия по тактике, топографии и связи. Уделяют внимание инженерной и медицинской подготовкам. В подразделения ЦВО попадают уже полностью обученные солдаты и сержанты.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры подготовки минометных расчетов и расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» из числа мобилизованных граждан, которые прибыли из Свердловской области и Сибири. В ходе занятий бойцы, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 «Сани» и РСЗО «Град».

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