Свыше двухсот километров в час: кадры боевой работы Ми-35 авиации ЗВО в ходе спецоперации

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции.

Экипажи вертолетов продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 мчится со скоростью свыше двухсот километров в час на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. Земля всего в пяти-семи метрах. Но перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами.

Этот прием летчики называют кабрирование. Его выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят как бы по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника же этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет словно появляется из ниоткуда.

Вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Ми-35 отрабатывают по несколько боевых вылетов в день. Новые цели от разведки приходят постоянно. Работают в составе смешанных вертолетных групп.

После выполнения полетного задания инженерно-техническим составом сразу проводится подготовка и заправка авиационной техники к повторному вылету и зарядка авиационного вооружения.

Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп. Каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24, действующие в интересах группировки Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи вертолетов выполняют задачи в составе смешанных боевых пар, что в разы увеличивает ударный потенциал армейской авиации Воздушно-космических сил России.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов