Двойной удар: кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне СВО

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24, действующие в интересах группировки Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи вертолетов выполняют задачи в составе смешанных боевых пар, что в разы увеличивает ударный потенциал армейской авиации Воздушно-космических сил России. Летчики наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу, а также легкобронированную технику украинских войск.

В ходе боевой задачи летчики выпустили неуправляемые авиационные ракеты с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и обеспечивает повышенную живучесть экипажей за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения вражеских систем противовоздушной обороны. Боевые вылеты выполняются на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет летчикам оставаться незамеченными для ПВО противника.

Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» сопровождают и прикрывают санитарные вертолеты Ми-8. При возвращении на площадки базирования специалисты инженерно-технического подразделения готовят технику к дальнейшей боевой работе.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы экипажей Ка-52 в зоне спецоперации. Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 способен как сопровождать транспортные вертолеты, так и атаковать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов на расстоянии больше 10 километров, даже не входя в зону действия их ПВО.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.