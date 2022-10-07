США и Южная Корея проведут совместные учения в ответ на ракетные пуски КНДР

Ранее сообщалось, что авианосец Ronald Reagan с японскими и южнокорейскими силами провел учения по противодействию баллистическим ракетам.

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Южная Корея и США в ответ на ракетные пуски КНДР проведут совместные морские учения, запланированные на 7-8 октября. Об этом информирует агентство «Ренхап», ссылаясь на южнокорейский Комитет начальников штабов вооруженных сил.

«Мы продолжим укреплять операционный потенциал и боеготовность в ответ на любые провокации Северной Кореи с помощью учений с участием ударной группы авианосца Ronald Reagan», - заявили в Комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Ранее в Пентагоне заявили, что авианосец Ronald Reagan с японскими и южнокорейскими силами провел учения по противодействию баллистическим ракетам.

Как ранее сообщили СМИ, вместе с авианосцем в учениях будут задействованы ракетный крейсер Chancellorsville, эсминцы Barry и Benfold, на которых имеется система противоракетной обороны «Иджис».

Авианосец ВМС США прибыл в Южную Корею еще 23 сентября. Это был первый визит американского авианосца в республику за последние четыре года. Нынешние учения, как уточнялось ранее, пройдут на фоне действий КНДР.