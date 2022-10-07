Россия поможет: в Запорожской области началась замена школьных автобусов на новые

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Трясется, скрипит и еле двигается - вот на таких автобусах при Украине школьники Запорожской области вынуждены были добираться на учебу. Больше десяти лет назад автобусы сошли с конвейера Борисовского завода. Никакой технической документации на него сегодня нет. Водители говорят, что последние несколько лет техосмотр машины не проходили. Оно и не удивительно: резина стерта, на кузове следы коррозии, двери открываются сами собой, электроника работает время от времени, течет радиатор. И это только лишь некоторые проблемы одного из автобусов.

На двери приходится варить шпингалеты, чтобы не открывались посреди дороги. С собой всегда набор инструментов - глохнут автобусы в любой неудобный момент. Водители более чем с двадцатилетним стажем рассказывают, что за жизнь видели всякое. Но техническое состояние этих машин уже не оправдать ничем.

Александр Кардашов работает в поселке Акимовка водителем, возит детей в местную школу. В отличие от своих коллег на фронт не пошел, остался в профессии. Большую часть автобусов с собой забрали ВСУ, когда покидали регион. Поэтому трудиться приходится на том, что осталось.

«Один автобус на весь поселок остался. Четыре школы, ну и типа социалка работает: то по месту развезти надо, то садики, то .. а автобус уже все! Ему уже шесть лет - он рассыпается!» - поделился Александр.

Проблемы начались еще при Украине. Закупленный по сомнительным схемам новый транспорт - едва ли оказался надежнее прежнего. А ремонтировать и заправлять автобусы порой приходилось за свой счет.

«Надо, чтоб ну какие-то хоть запчасти-то, чтобы ремонтировать хоть что-то! Ну, хотя бы! А запчастей нет», - сказал водитель Евгений Гилин.

Ситуацию усугубляют разбитые дороги, которые ремонта не видели много лет. Жители обращались к местным властям, но тщетно.

«То денег в бюджете нет, то это выделяется с областного бюджета, что мы не можем это ремонтировать», - рассказала представитель Переможненцкого сельского совета Светлана Бондаренко.

Теперь же ситуация может кардинально поменяться в лучшую сторону. Россия поможет.

Новые «ПАЗы» и «ГАЗели». Всего более сорока школьных автобусов получила Запорожская область. И это лишь первая партия. Теперь дети из отдаленных участков региона смогут добираться до школы с комфортом.

Новые автобусы оборудованы в соответствии со всеми современными требованиями безопасности. На каждом кресле установлены детские ремни безопасности. Большинство этих машин будут курсировать на пригородных маршрутах, часть из них останется в городе. Но к концу месяца ожидается расширение автопарка.

Автобусы выйдут на маршруты сразу после подготовки всей необходимой документации.

«Регистрация займет несколько дней. Большая партия - вы же понимаете. Мы занимаемся процессом передачи в школы. Директоры школ получат автобусы и самостоятельно будут их регистрировать. Ну, я думаю, это займет 4-5 дней», - заявил представитель департамента образования и науки Запорожской области Сергей Долговиченко.

Все это часть большой программы «Социального развития» школ. Средства поступают из российского бюджета. Чтобы ученики были в безопасности, а родители не переживали за детей, школьный автопарк Запорожской области планируется полностью заменить уже до конца этого года.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что на всей территории РФ, включая новые регионы, с 2023 года вводятся единые обязательные подходы к образованию и воспитанию. Он подчеркнул, что это также относится к преподаванию общественно значимых предметов, таких как русский язык, литература, история, обществознание, география, окружающий мир.