Путин: на всей территории РФ, включая новые регионы, введут единые подходы к образованию

В том числе, это относится к преподаванию общественно значимых предметов, уточнил президент.

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На всей территории России, включая новые регионы, с 2023 года вводятся единые обязательные подходы к образованию и воспитанию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Уже со следующего учебного года... в школах на всей территории России, включая наши новые регионы, будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы с подрастающим поколением», - сказал он.

Путин подчеркнул, что это также относится к преподаванию общественно значимых предметов, таких как русский язык, литература, история, обществознание, география, окружающий мир.