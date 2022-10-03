Выжигая позиции врага: кадры работы САУ «Акация» и РСЗО «Град» в зоне СВО

Для прикрытия ВС РФ и сил Народных милиций военные используют все средства: от реактивной и ствольной артиллерии до ОТРК «Искандер». О том, как сейчас выглядит линия фронта, рассказал корреспондент Максим Низкодубов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сквозь густую листву виднеются только стволы самоходных гаубиц «Акация». Боевые расчеты дают залпы по местам скопления националистов и колоннам военной техники. Затем получают подтверждение с воздуха о поражении всех целей. После этого батарея покидает огневые позиции, чтобы избежать ответного удара.

«Противник ежесуточно осуществляет разведку боем. Наносим ему огневое поражение и поддерживаем, а также поддерживаем наши войска огнем артиллерии», - рассказал старший офицер батареи с позывным Оцелот.

Во многом благодаря поддержке артиллерии за последние сутки наши военные сумели занять и закрепиться на линии Кременная - Сватово Лиманского направления. Сейчас российские военные и силы ЛНР подтягивают сюда дополнительные силы и инженерную технику для укрепления обороны.

Тем временем расчеты РСЗО «Град» также ведут боевую работу. Народная милиции ЛНР наносит удары по укреплениям ВСУ и колоннам боевой техники в районе Соледара и Артемовска. Расчеты получили координаты цели от разведки и незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. Мощным залпом техника противника была уничтожена.

При поддержке артиллерии подразделения Народной милиции ДНР идут в наступление и в Первомайском со стороны поселка Пески. Уже сейчас под их контролем половина населенного пункта. Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении в районе Давыдова Брода попытка ВСУ прорвать оборону наших военных обернулась огромными потерями для украинской армии. За прошедшие сутки Киев потерял больше 400 военнослужащих, десятки танков и другой военной техники.

Между тем расчеты ОТРК «Искандер» наносят удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Пусковые установки находятся за многие километры от линии фронта. От получения координат цели на командном пункте до проведения пуска ракеты - считаные минуты. Расчеты способны молниеносно развернуть оперативно-тактический комплекс, выполнить боевую задачу и тут же сменить позицию, оставаясь при этом незамеченными для противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов