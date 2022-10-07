Российский турист разбился на параплане в Турции

Поисково-спасательные группы жандармерии и Национальная медицинская спасательная служба установили, что мужчина скончался на месте происшествия.

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Россиянин Максим Кузин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в Турции.

«Поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Максим Кузин, взлетевший после подготовки, упал в скалистую местность», - сообщил телеканал Habertürk.

Уточняется, что после получения сообщения о происшествии в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. Позже было установлено, что Кузин скончался на месте.

«Из-за крутого и скалистого характера местности команды не смогли вынести тело Кузина, после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына», - также сказано в сообщении.

В феврале в районе города Конья в центральной Турции произошло смертельное ДТП, перевернулся туристический автобус. Как уточнялось, причиной аварии мог стать гололед на дороге из-за которого водитель потерял управление автобусом. В результате ДТП погибли пять человек.