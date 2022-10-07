В МИД РФ заявили, что не признают антироссийскую резолюцию, принятую в СПЧ ООН

В ведомстве отметили, что она построена на инсинуациях о преследовании в России активистов, правозащитников и секс-меньшинств.

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РФ отвергает принятую СПЧ ООН по инициативе стран ЕС резолюцию «Ситуация в области прав человека в Российской Федерации». Также наша страна будет игнорировать учрежденный специальный механизм и отказывается от сотрудничества с ним.

«Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним», - говорится заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что резолюция построена на инсинуациях о преследовании в России активистов, правозащитников и секс-меньшинств. Там принятый Советом ООН по правам человека документ назвали антироссийским.

«Речь идет о попытке создания еще одного рычага для оказания давления на Россию на правозащитном направлении. Рассматриваем эту инициативу как очередную попытку наказать нашу страну за проведение независимой внешней и внутренней политики», - отметили в МИД РФ.

Напомним, недавно Россия, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия выступили на 51-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве с совместным заявлением, осуждающим дискриминацию русскоязычных людей. Они призвали немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования.