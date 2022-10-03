Одиннадцать стран в СПЧ ООН призвали прекратить русофобскую истерию

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В понедельник Россия, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия выступили на 51-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве с совместным заявлением, осуждающим дискриминацию русскоязычных людей. Они призвали немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования.

В документе отмечается, что травлю развязали власти ряда государств. Совместное заявление зачитал заместитель постоянного представителя России при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков.

«Мы призываем правительства этих государств немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования русских и русскоязычных жителей и вернуться к ответственному выполнению своих обязательств по соблюдению прав человека», - сказал дипломат.

Напомним, в мае Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал оценку ситуации с русофобией Запада. Упомянув пресловутую культуру отмены, глава МИД России заявил, что скорого разрешения всех вопросов ожидать не приходится.

Лавров отметил, что Запад «объявил всему русскому миру тотальную войну». Так, запрещается классическая русская литература и искусство, гонениям подвергаются культурные деятели.