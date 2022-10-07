Путин подписал указ о создании российского оператора проекта «Сахалин - 1»

Ему перейдут права и обязанности от американской Exxon Neftegas Limited.

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Российский президент Владимир Путин поручил создать нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1», которому перейдут права и обязанности от Exxon Neftegas Limited, а также все имущество консорциума. Соответствующий указ был опубликован в пятницу вечером.

«Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц - инвесторов, осуществляющего свою деятельность на основе договора и совместной деятельности и не имеющего статуса юридического лица, в том числе права и обязанности оператора», - говорится в документе.

При этом иностранные участники проекта должны в течение месяца представить правительству РФ уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по соглашению о разделе продукции.

Напомним, ранее появилось сообщение о сокращении добычи нефти и газа на проекте «Сахалин-1». О планах на это еще в апреле заявила компания Exxon Neftegas Ltd. Также весной компания заявила о желании выйти из проекта.

Американской Exxon Neftegas Ltd принадлежат 30% продукции в проекте, 20% составляет доля «Роснефти» и столько же - индийской ONGC, еще 30% принадлежат японской Sodeco.