Путин разрешил командующим группировками войск вручать награды от имени президента

Это касается отличившихся при выполнении задач специальной военной операции.

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Российский президент Владимир Путин разрешил командующим группировками войск от имени главы государства вручать ряд наград отличившимся при выполнении задач специальной операции. Соответствующий указ он подписал в пятницу, 7 октября.

От имени президента разрешено вручать орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших». Делать это можно только районах боевых действий.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, который позволяет приостановить выплаты по займам военнослужащим-контрактникам и мобилизованным в зону спецоперации на Украине.

В период кредитных каникул военнослужащие освобождаются от внесения платежей, а кредитные организации не будут начислять неустойку за просрочку.