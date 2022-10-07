Путин разрешил командующим группировками войск вручать награды от имени президента
Российский президент Владимир Путин разрешил командующим группировками войск от имени главы государства вручать ряд наград отличившимся при выполнении задач специальной операции. Соответствующий указ он подписал в пятницу, 7 октября.
От имени президента разрешено вручать орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших». Делать это можно только районах боевых действий.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, который позволяет приостановить выплаты по займам военнослужащим-контрактникам и мобилизованным в зону спецоперации на Украине.
В период кредитных каникул военнослужащие освобождаются от внесения платежей, а кредитные организации не будут начислять неустойку за просрочку.