В Россию тремя самолетами привезли детей-сирот из Донбасса
В России продолжают заботиться о судьбе сирот из Донбасса. За последние несколько дней на аэродром Чкаловский приземлились три самолета Министерства обороны с воспитанниками детских домов. Их встретили уполномоченная при президенте правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Детей, которых долгое время прятали от бомбежек в подвалах, разместят в семейных центрах Подмосковья. Некоторым из них уже оформили российское гражданство и скоро отправят к приемным родителям.
Взять малышей под опеку уже вызвались десятки семей из Волгоградской, Ленинградской, Новосибирской и Тюменской областей. В общей сложности с весны новый дом обрели 350 малышей из ДНР и ЛНР.
Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военные доставили в школу-интернат в ЛНР продукты и канцелярию. Военнослужащих встречали с большим интересом, а также приветствовали их кричалками.