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В Россию тремя самолетами привезли детей-сирот из Донбасса

Сергей Лебедев
19:02 07.10.2022
Их разместят в семейных центрах Подмосковья.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В России продолжают заботиться о судьбе сирот из Донбасса. За последние несколько дней на аэродром Чкаловский приземлились три самолета Министерства обороны с воспитанниками детских домов. Их встретили уполномоченная при президенте правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

Детей, которых долгое время прятали от бомбежек в подвалах, разместят в семейных центрах Подмосковья. Некоторым из них уже оформили российское гражданство и скоро отправят к приемным родителям.

Взять малышей под опеку уже вызвались десятки семей из Волгоградской, Ленинградской, Новосибирской и Тюменской областей. В общей сложности с весны новый дом обрели 350 малышей из ДНР и ЛНР.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военные доставили в школу-интернат в ЛНР продукты и канцелярию. Военнослужащих встречали с большим интересом, а также приветствовали их кричалками.

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