Песков в разговоре с WP оценил информацию о расколе в «ближайшем круге» Путина

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В окружении президента России Владимира Путина нет раскола, споры являются частью нормального рабочего процесса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии газете The Washington Post.

Ссылаясь на данные американской разведки, издание опубликовало материал о некоем представителе «ближайшего круга» Путина, который якобы напрямую высказал президенту свое несогласием с тем, как проводится специальная военная операция.

«Есть рабочие споры: об экономике, о проведении военной операции. Есть споры о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-либо раскола», - сказал изданию Песков.

Информацию о критикующем представителе «ближнего круга Путина» Песков назвал «абсолютно не соответствующей действительности».

В беседе с газетой неназванные высокопоставленные европейские должностные лица в сфере безопасности также заявили, что не в курсе о каких-либо разногласиях в окружении российского лидера.