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Рогов: Энергодар обесточен после взрыва на ТЭС

Сергей Лебедев
17:11 07.10.2022
Сейчас специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям.
Рогов: Энергодар обесточен после взрыва на ТЭС
© Фото: zaporojie24, Telegram
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Украинские военные при помощи артиллерии вновь обстреляли Энергодар. В результате удара в городе и ближайших населенных пунктах произошло отключение электроэнергии. Об этом в пятницу сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС», - заявил Рогов.

Сейчас специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии.

Напомним, ранее Владимир Рогов рассказал, что Украина готовит на Запорожской АЭС «фукусимский» сценарий. ВСУ якобы могут затопить станцию при помощи подрыва Кременчугской ГЭС. 

Также он заявил, что киевский режим подготовил 450 обученных в Великобритании военных для захвата ЗАЭС. Также есть данные, что Украина готова устроить катастрофу, подорвав ДнепроГЭС.

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