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Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор

Анна Касаткина
16:14 07.10.2022
Белорусский лидер участвует в неформальном саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге.
Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину на 70-летие трактор BELARUS. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

О презенте прибывший на неформальный саммит в Санкт-Петербурге белорусский лидер рассказал журналистам.

«Трактор. Такой, на котором я работаю, в Беларуси. Самый лучший, ручной сборки», - сказал Лукашенко.

По его словам, насадок к трактору «миллион», однако Путину он предложил только сеялку.

«Будем сеять хлеб, может, еще что-то, она (сеялка. - Прим. ред.) универсальная», - отметил президент Белоруссии.

Урожай, по словам Лукашенко, планируется поставить в Европу, чтобы «не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам».

© Пул Первого, Telegram

Как сообщает БелТА, стоимость подаренной машины составляет 5 миллионов 590 тысяч рублей.

Неформальный саммит стран СНГ проходит в день юбилея Путина в его родном городе. На него прибыли лидеры Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

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