Машина полиции протаранила десять человек в Нью-Йорке

По данным New York Daily News, ДТП произошло в районе Бронкс в момент, когда автомобиль правоохранителей направлялся на вызов об угоне.

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В Нью-Йорке произошло ДТП с участием полицейской машины, в результате которого пострадали десять человек, включая ребенка. Об этом пишет газета New York Daily News.

По данным издания, инцидент случился в районе Бронкс в момент, когда автомобиль правоохранителей направлялся на вызов об угоне. Сообщается, что после того, как он выехал на перекресток, в него врезалась другая машина.

От столкновения полицейский транспорт вылетел на обочину, врезался в фонарный столб, после чего сбил группу людей. От обломков упавшего фонаря были ранены еще несколько человек. В общей сложности пострадавшими оказались восемь прохожих и двое полицейских, находившиеся в служебном автомобиле.

Накануне стало известно, что водитель автомобиля, в котором находилась вице-президент США Камала Харрис, врезался в бордюр в центре Вашингтона. В результате ДТП было повреждено колесо машины, сама Харрис и водитель не пострадали.