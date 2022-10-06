Вице-президент США попала в аварию в центре Вашингтона

В результате ДТП было повреждено колесо авто, сама политик и ее водитель не пострадали.

© Фото: Харрис Oliver Contreras - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress

Водитель автомобиля, в котором находилась вице-президент США Камала Харрис, врезался в бордюр в центре Вашингтона. В результате ДТП было повреждено колесо машины, сама Харрис и водитель не пострадали.

«Агент Секретной службы, управлявший внедорожником с Харрис, врезался в бордюр туннеля с такой силой, что потребовалась замена шины автомобиля», - цитирует Washington Post слова собственного источника.

Как утверждается, в Секретной службе сначала заявили о технической неисправности автомобиля. Как уточняется, к ведомству есть вопросы насчет сокрытия ошибок. Самой Харрис пришлось пересесть в другую машину кортежа, чтобы безопасно добраться в Белый дом.

Ранее американские журналисты заявили, что после промежуточных выборов в американскую палату представителей США, которые пройдут в ноябре, демократическая партия планирует сделать президента Джо Байдена «козлом отпущения» и «избавиться» от него.

Как отметили эксперты, на выборы изначально хотели выдвинуть вице-президента США Камалу Харрис, но от этой идеи отказались. Предполагается, что в президентскую гонку в 2024 году может включиться губернатор Калифорнии.