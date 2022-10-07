Активисты из России, Украины и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира

Как отметили в оргкомитете премии, она вручена за «представление гражданского общества в своих странах и продвижение права на критику властей».

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Активисты из России, Украины и Белоруссии стали лауреатами Нобелевской премии мира. Она присуждена белорусскому адвокату Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал»* (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда), а также украинскому Центру гражданских свобод.

Как отмечается в мотивировочной части решения о присуждении премии, она вручена за «представление гражданского общества в своих странах», а также за «продвижение права критиковать власти и защищать фундаментальные права граждан».

Ранее стал известно, что премию по медицине присудили шведскому ученому Сванте Паабо за изучение генетических основ эволюции человека.

* «Мемориал» - организация признана в РФ иностранным агентом и ликвидирована.