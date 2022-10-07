В Ставрополе задержали членов ячейки ИГИЛ* за подготовку теракта
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Ставрополе членов законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, в ячейку входили россияне, они планировали теракт на объекте транспортной инфраструктуры региона. При обыске в местах проживания силовики нашли у них компоненты взрывных устройств, а также средства конспиративной связи. Получены признательные показания, в отношении фигурантов заведено дело.
В конце прошлого месяца ФСБ задержала вербовщика ИГИЛ*, пропагандировавшего радикальный ислам среди выходцев из стран Средней Азии в Москве и Воронеже.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.