Российский десантник рассказал о допросе захваченного в зоне СВО «языка»

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Российский десантник захватил одного из бойцов ВСУ в ходе продолжительного танкового боя. Допрос «языка» позволил узнать ценные сведения о противнике в зоне спецоперации. О подробностях военнослужащий по имени Даниил рассказал сам.

«Наблюдатель увидел танк, на нем пехота. Сзади идет пехота. По нас начали вести огонь из орудий, минометов, стрелкового вооружения. Бой шел около двух часов. Танки ПТУРили. Ближе к концу боя противник в панике убегал. В этот же день взял пленного, допросили его, он рассказал об их численности», - рассказал Даниил.

В ходе боя военнослужащие ВДВ с помощью беспилотников обнаружили колонну вражеской бронетехники и нанесли огневой удар артиллерией. В результате чего были уничтожены два танка, пять единиц другой бронетехники, в том числе иностранного производства.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов