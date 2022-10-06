Армия Огонь на крыльях: кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне спецоперации Ракетные пуски выполняются парами с малых высот, после чего экипажи возвращаются на аэродром вылета. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских вооруженных сил в зоне проведения спецоперации. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Видео боевой работы экипажей опубликовало Минобороны РФ. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика