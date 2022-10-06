Огонь на крыльях: кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне спецоперации
Ракетные пуски выполняются парами с малых высот, после чего экипажи возвращаются на аэродром вылета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских вооруженных сил в зоне проведения спецоперации. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Видео боевой работы экипажей опубликовало Минобороны РФ.
В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов