Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
По данным МО РФ, также в воздухе были уничтожены 7 снарядов HIMARS и 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Высокоточные удары ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Запорожья уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Также, по данным МО РФ, в воздухе были уничтожены 7 снарядов HIMARS и 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки в Херсонской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об отводе союзных войск из Красного Лимана из-за продолжения наступления противником, несмотря на понесенные потери, имеющим значительное превосходство в силах, который ввел резервы.
Материал подготовили: Николай Курашкин, Николай Баранов