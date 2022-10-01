Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS

По данным МО РФ, также в воздухе были уничтожены 7 снарядов HIMARS и 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

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Высокоточные удары ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Запорожья уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также, по данным МО РФ, в воздухе были уничтожены 7 снарядов HIMARS и 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки в Херсонской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отводе союзных войск из Красного Лимана из-за продолжения наступления противником, несмотря на понесенные потери, имеющим значительное превосходство в силах, который ввел резервы.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Николай Баранов