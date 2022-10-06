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Денежный вопрос: как кредитные каникулы для мобилизованных повлияют на выдачу банками новых займов

Виктория Ивашечкина
Александр Федорчак
05:59 06.10.2022
Кредитные организации стали внимательнее проверять заявки мужчин, которые потенциально подлежат призыву.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России заработала норма по предоставлению кредитных каникул гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Банки уже начали принимать заявки. Как говорят первопроходцы, процедура действительно оказалась достаточно простой. Но появилась проблема. Ее ощутили мужчины, которые только хотят взять кредит.

«Мой брат уже проходил службу года четыре назад. Как только получил повестку, не думая, он был уже в военкомате. Быстро прошел призывную комиссию», - рассказал родственник мобилизованного, Руслан Батретдинов.

Сейчас мужчина уже проходит боевую подготовку на полигоне. Незадолго до мобилизации брат Руслана взял потребительский кредит на автомобиль. Сейчас, по понятным причинам, оплачивать его не может. Семья готовит все необходимые документы, чтобы оформить кредитные каникулы.

Пока мобилизованный будет служить - банк заморозит его кредит и приостановит начисление процентов по счету. Теперь такое подспорье есть у всех, кто ушел защищать Родину. Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах. Его поддержали в Совфеде. Подать заявку на отсрочку по выплатам можно до 1 января 2023 года.

«Данный закон будет распространяться не только на мобилизованных, как в первоначальном варианте предусматривалось, но и на тех граждан, которые являются военнослужащими и участвуют в спецоперации», - заявил председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

Такие нововведения законодателей заставили банки перестраховаться. Организации стали внимательнее проверять заявки мужчин, которые потенциально подлежат призыву. Ведь они теперь входят в разряд так называемых заемщиков, которые находятся в зоне риска.

В большинстве организаций, которые мы посетили, четкого ответа получить не удалось. Банки готовы оформлять заявку, но одобрят ли ее - это большой вопрос. Коммерческие организации имеют полное право вам отказать. Людям, потенциально подпадающим под мобилизацию, гарантий не дают никаких.

Таким образом, заемщик, который в перспективе может пойти защищать Родину, чувствует себя социально незащищенным, считают эксперты. Подобное поведение банков может привести к негативным последствиям в обществе.

Официального разъяснения по ситуации от представителей банков получить не удалось. Но юристы говорят, что в законодательных актах нигде не прописано, что финансовые организации на законных основаниях могут отказывать в кредите военнообязанным.

Но обратиться с претензией в данный момент некуда. Кредитные каникулы касаются лишь тех, кто уже заключил договор с банком и был призван по мобилизации. В таком случае пострадавший может обратиться в суд, который в последствии должен обязать финансовое учреждение компенсировать убытки.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Совфеда по экономической политике предложил распространить программу льготного автокредитования на участников спецоперации. Предлагается включить и призванных по частичной мобилизации россиян.

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